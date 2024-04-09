Демобілізацію прибрали на прохання Умєрова. Що буде в законопроекті про мобілізацію

Як розповів РБК-Україна нардеп Федір Веніславський, норму про демобілізацію виключили на прохання міністра оборони Рустема Умєрова. Водночас уряду доручать розробити окремий законопроект, який буде регламентувати питання звільнення з військової служби під час дії правого режиму воєнного стану.

"Комітет цю пропозицію Міністерства оборони підтримав і питання демобілізації з проекту закону було виключене", - сказав він.

Водночас, за словами Веніславського, в проекті закону, який підготували до другого читання, залишилося обмеження для ухилянтів - обмеження на керування транспортним засобом, поки військовозобов'язаний не прийде в ТЦК.

Також, як додав нардеп, законопроектом передбачено, що консульські послуги за кордоном будуть надаватися громадянам України за умови наявності військово-облікового документ. Це ж стосуватиметься і переоформлення паспортів за кордоном.

"Якщо вони свої персональні дані не оновили, то під час отримання консульських послуг вони зможуть це зробити за допомогою представників дипломатичних установ України за кордоном. Тобто консульські послуги будуть надаватися, але одночасно необхідно буде оновити свої персональні дані в військово-облікових документах", - пояснив він.

Але, як зазначив Веніславський, нардепи передбачили в законопроекті можливість для чоловіків, які перебувають за кордоном, дистанційно оновити дані в ТЦК.

"Вони зможуть оновити свої персональні дані військово-облікових документів або через електронну адресу, або через телефонний дзвінок, або через електронний кабінет. Ми передбачили багато опцій. Повертатися в Україну для оновлення своїх персональних даних не потрібно", - наголосив нардеп.

Що ще буде в законопроекті про мобілізацію

Нардеп Олексій Гончаренко опублікував у своєму Telegram-каналі висновок парламентського комітету з нацбезпеки щодо мобілізаційного законопроекту.

Як йдеться в тексті документа, в законопроекті про мобілізацію будуть: