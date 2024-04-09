Демобилизацию убрали по просьбе Умерова. Что будет в законопроекте о мобилизации

Как рассказал нардеп Федор Вениславский, норму о демобилизации исключили по просьбе министра обороны Рустема Умерова. В то же время, правительству поручат разработать отдельный законопроект, который будет регламентировать вопрос увольнения с военной службы во время действия правого режима военного положения.

"Комитет это предложение Министерства обороны поддержал и вопрос демобилизации из проекта закона был исключен", - сказал он.

В то же время, по словам Вениславского, в проекте закона, который подготовили ко второму чтению, осталось ограничение для уклонистов - ограничение на управление транспортным средством, пока военнообязанный не придет в ТЦК.

Также, как добавил нардеп, законопроектом предусмотрено, что консульские услуги за границей будут предоставляться гражданам Украины при наличии военно-учетного документа. Это же касается и переоформления паспортов за границей.

"Если они свои персональные данные не обновили, то при получении консульских услуг они смогут это сделать с помощью представителей дипломатических учреждений Украины за границей. То есть консульские услуги будут предоставляться, но одновременно необходимо будет обновить свои персональные данные в военно-учетных документах", - объяснил он.

Но, как отметил Вениславский, нардепы предусмотрели в законопроекте возможность для находящихся за рубежом мужчин дистанционно обновить данные в ТЦК.

"Они смогут обновить свои персональные данные военно-учетных документов либо через электронный адрес, либо через телефонный звонок, либо через электронный кабинет. Мы предусмотрели много опций. Возвращаться в Украину для обновления своих персональных данных не нужно", - подчеркнул нардеп.

Что еще будет в законопроекте о мобилизации

Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале заключение парламентского комитета по нацбезопасности по поводу мобилизационного законопроекта.

Как говорится в тексте документа, в законопроекте о мобилизации будут: