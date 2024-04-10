Демобілізація в Україні. Розробка законопроекту почнеться найближчим часом, - Міноборони

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, що 25 грудня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але через низку зауважень його було відкликано 11 січня. Тож 30 січня в Раду внесли оновлений законопроект, який уже пройшов перше читання.

Після чого Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув понад 4 тисячі поправок до законопроекту, які були подані нардепами.

Вже 9 квітня Комітет затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання.

Водночас вчора стало відомо, що текст про демобілізацію прибрали із законопроекту про мобілізацію. Сьогодні в Міноборони пояснили, чому демобілізацію прибрали із законопроекту про мобілізацію.

Про ключові зміни та про те, в якому вигляді документ підготували до другого читання, - можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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