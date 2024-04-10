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Демобілізація в Україні. Розробка законопроекту почнеться найближчим часом, - Міноборони

Фото: розробка законопроекту про демобілізацію почнеться найближчим часом (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Розробка законопроекту щодо демобілізації українських військових почнеться найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міноборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

Речник Міноборони зауважив, що кінцевий термін служби українських військових буде винесено в окремий законопроект.

"Ніхто не відмовляється від демобілізації, а якщо бути точним - то звільнення у запас військових, які вже три роки воюють. Термін 24 місяці відпочинку він нікуди не зникає. Проект буде розроблятися, він буде розроблятися не з нуля. І цей процес розпочнеться вже найближчим часом", - пояснив Лазуткін.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, що 25 грудня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але через низку зауважень його було відкликано 11 січня. Тож 30 січня в Раду внесли оновлений законопроект, який уже пройшов перше читання.

Після чого Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув понад 4 тисячі поправок до законопроекту, які були подані нардепами.

Вже 9 квітня Комітет затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання.

Водночас вчора стало відомо, що текст про демобілізацію прибрали із законопроекту про мобілізацію. Сьогодні в Міноборони пояснили, чому демобілізацію прибрали із законопроекту про мобілізацію.

Про ключові зміни та про те, в якому вигляді документ підготували до другого читання, - можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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