Демобилизация в Украине. Разработка законопроекта начнется в ближайшее время, - Минобороны

Законопроект о мобилизации

Напомним, что 25 декабря Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Но из-за ряда замечаний он был отозван 11 января. 30 января в Раду внесли обновленный законопроект, который уже прошел первое чтение.

После чего Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел более 4 тысяч поправок к законопроекту, поданным нардепами.

Уже 9 апреля Комитет утвердил текст законопроекта о мобилизации ко второму чтению.

В то же время стало известно, что текст о демобилизации убрали из законопроекта о мобилизации. Сегодня в Минобороны объяснили, почему демобилизацию убрали из законопроекта о мобилизации.

О ключевых изменениях и о том, в каком виде документ подготовили ко второму чтению, можно узнать в материале РБК-Украина.

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