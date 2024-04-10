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Демобилизация в Украине. Разработка законопроекта начнется в ближайшее время, - Минобороны

Фото: разработка законопроекта о демобилизации начнется в ближайшее время (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Разработка законопроекта по демобилизации украинских военных начнется в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Минобороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

Представитель Минобороны отметил, что конечный срок службы украинских военных будет вынесен в отдельный законопроект.

"Никто не отказывается от демобилизации, а если быть точным - то увольнения в запас военных, которые уже три года воюют. Срок 24 месяца отдыха он никуда не исчезает. Проект будет разрабатываться, он будет разрабатываться не с нуля. И этот процесс начнется уже в ближайшее время", - пояснил Лазуткин.

Законопроект о мобилизации

Напомним, что 25 декабря Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Но из-за ряда замечаний он был отозван 11 января. 30 января в Раду внесли обновленный законопроект, который уже прошел первое чтение.

После чего Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел более 4 тысяч поправок к законопроекту, поданным нардепами.

Уже 9 апреля Комитет утвердил текст законопроекта о мобилизации ко второму чтению.

В то же время стало известно, что текст о демобилизации убрали из законопроекта о мобилизации. Сегодня в Минобороны объяснили, почему демобилизацию убрали из законопроекта о мобилизации.

О ключевых изменениях и о том, в каком виде документ подготовили ко второму чтению, можно узнать в материале РБК-Украина.

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