Демобілізація після 36 місяців? Що готує Рада у новому законі про мобілізацію

"Це питання ми залишили для розгляду у режимі закритого засідання комітету, бо його треба буде розглядати за участі представників сектору безпеки та оборони. Концептуально є згода, що треба визначити чіткі терміни служби і можливість демобілізації. Є консенсус, що це може бути після 36 місяців", - розповів він.

Щодо конкретних термінів, деталей та механізму, за словами нардепа, це ще буде обговорюватись.

"Чи це стосується участі у бойових діях, виконання бойових розпоряджень чи обов'язків з несення військової служби в тилу тощо. 36 місяців - це той орієнтир, до якого ми зараз консенсусно схиляємось", - додав Веніславський.

Демобілізація строковиків в Україні

22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про демобілізацію військових термінової служби.

При цьому, як казали РБК-Україна джерела у "Слузі народу", винесення питання демобілізації строковиків в Україні окремим документом має своє пояснення. Таким чином закон зможе підписати президент України Володимир Зеленський та він "не стане заручником тисяч поправок".

Вже 23 лютого Комітет з нацбезпеки та оборони підтримав законопроект. А 26 лютого закон про демобілізацію строковиків підписав президент України Володимир Зеленський.