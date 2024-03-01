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Демобилизация после 36 месяцев? Что готовит Рада в новом законе о мобилизации

Фото: что готовит Рада в новом законе про демобилизацию военных в Украине (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

В настоящее время ориентиром в вопросе демобилизации военных является срок в 36 месяцев службы. Его будут рассматривать на закрытом заседании комитета.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

"Этот вопрос мы оставили для рассмотрения в режиме закрытого заседания комитета, потому что его нужно будет рассматривать с участием представителей сектора безопасности и обороны. Концептуально есть согласие, что нужно определить четкие сроки службы и возможность демобилизации. Есть консенсус, что это может быть после 36 месяцев", – рассказал он.

Что касается конкретных терминов, деталей и механизма, по словам нардепа, это еще будет обсуждаться.

"Что касается участия в боевых действиях, выполнения боевых распоряжений или обязанностей по несению военной службы в тылу и т.д. 36 месяцев - это тот ориентир, к которому мы сейчас консенсусно склоняемся", - добавил Вениславский.

Демобилизация срочников в Украине

22 февраля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о демобилизации военных срочной службы. 

При этом, как говорили РБК-Украина источники в "Слуге народа", вынесение вопроса демобилизации срочников в Украине отдельным документом имеет свое объяснение. Таким образом, закон сможет подписать президент Украины Владимир Зеленский и он "не станет заложником тысяч поправок".

Уже 23 февраля Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект. А 26 февраля закон о демобилизации срочников подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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Мобилизация в Украине