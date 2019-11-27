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По делу о закупке бронежилетов для ВСУ появился новый подозреваемый

Новости » Общество     27.11.2019 - 11:11
По делу о закупке бронежилетов для ВСУ появился новый подозреваемый
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

ГБР объявило о подозрении заместителю директора компании-поставщика

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении заместителю директора компании-поставщика по делу о закупке бракованных бронежилетов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как сообщили в бюро, замдиректора компании подозревают в завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины).

Ранее РБК-Украина писало, что пяти должностным лицам Министерства обороны по делу о закупке бракованных бронежилетов была избрана мера пресечения. Троих чиновников Минобороны взяли под стражу, еще двоих - под домашний арест.

Напомним, в июне у должностных лиц Минобороны прошли обыски в рамках уголовного дела о закупке бракованных бронежилетов. По данным следствия, всего были закуплены 20 тысяч бронежилетов, при этом, часть из них простреливаются при намокании.

Позже директор ГБР Роман Труба сообщил, что по результатам экспертизы, 70 процентов бронежилетов, закупленных Министерством обороны, являются бракованными.

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