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Пяти сотрудникам Минобороны избрали меру пресечения по делу о закупке бронежилетов

Новости » Общество     15.11.2019 - 14:28
Пяти сотрудникам Минобороны избрали меру пресечения по делу о закупке бронежилетов
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Троих чиновников Минобороны взяли под стражу, еще двоих - под домашний арест

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечений пяти должностным лицам Министерства обороны по делу о закупке бракованных бронежилетов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщили в ГПУ, трем должностным лицам Минобороны избрана мера пресечения в виде содержание под стражей с определением размера залога 76 млн гривен каждому, еще двум чиновникам - домашний арест.

Чиновники Минобороны подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 426 (бездействие военной власти, совершенное группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины, а именно в закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов для Вооруженных сил Украины по завышенной цене.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по делу о закупке бракованных бронежилетов арестовали начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко. Ему определили сумму залога в 76 млн гривен.

Также сообщалось, что по данным экспертизы, 70 процентов бронежилетов, закупленных Министерством обороны, являются бракованными.

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