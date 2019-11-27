У справі про закупівлю бронежилетів для ЗСУ з'явився новий підозрюваний

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

ДБР оголосило про підозру заступнику директора компанії-постачальника

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру заступнику директора компанії-постачальника за справі про закупівлю бракованих бронежилетів для Збройних сил України. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Як повідомили в бюро, заступник директора компанії підозрюють в заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Раніше РБК-Україна писало, що п'яти посадовим особам Міністерства оборони по справі про закупівлю бракованих бронежилетів була обрано запобіжний захід. Трьох чиновників Міноборони взяли під варту, ще двох - під домашній арешт.

Нагадаємо, в червні у посадових осіб Міноборони пройшли обшуки в рамках кримінальної справи про закупівлю бракованих бронежилетів. За даними слідства, всього було закуплено 20 тисяч бронежилетів, при цьому, частина з них прострілюються при намоканні.

Пізніше директор ДБР Роман Труба повідомив, що за результатами експертизи, 70 відсотків бронежилетів, закуплених Міністерством оборони, є бракованими.