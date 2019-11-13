Минобороны закупило 70% бракованных бронежилетов, - ГБР

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Детективы ГБР готовят новые подозрения по делу о бронежилетах

Экспертиза установила, что 70 процентов бронежилетов, закупленных Министерством обороны, являются бракованными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал директора ГБР Романа Трубы.

Как сообщил Труба, детективы сообщили о подозрении генерал-майору Вооруженных сил Украины Дмитрию Марченко, который знал о дефектах закупленных бронежилетов, но не отказался от получения партий.

"Он знал, что бронежилеты имеют необработанные пластины, которые не соответствуют техническим требованиям. Знал, что в части бронежилетов есть пластины, по которым не проводились баллистические испытания, а на часть партии нет протоколов лабораторных испытаний", - написал он.

По словам директора ГБР, экспертиза показала, что 70 процентов закупленных бронежилетов не соответствуют техническим требованиям и простреливаются. Труба добавил, что сейчас расследование продолжается, детективы готовят новые подозрения.

Напомним, в июне у должностных лиц Минобороны прошли обыски в рамках уголовного дела о закупке бракованных бронежилетов. По данным следствия, всего были закуплены 20 тысяч бронежилетов, при этом, часть из них простреливаются при намокании.

Также РБК-Украина писало, что Печерский районный суд Киева арестовал начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко в деле о закупке бракованных бронежилетов. Марченко был арестован с возможностью освобождения под залог в сумме 76 млн гривен.