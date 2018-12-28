К делу подозреваемого в госизмене судьи приобщили материалы о том, что он адвокат

Фото: Валерий Чернобук (zib.com)

При этом на 5 декабря таких сведений в отношении судьи Чернобука в реестре адвокатов не было

Защита подозреваемого в государственной измене бывшего главы Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука ходатайствовало о приобщении выписки из единого реестра адвокатов Украины, а также письма от секретариата Национального совета адвокатов Украины, согласно которым Чернобук является адвокатом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Громадське".

Так, в ходе судебного заседания гособвинитель выступил против приобщения материалов и отметил, что по меньшей мере на 5 декабря таких сведений в отношении подозреваемого в госизмене судьи в реестре адвокатов не было. Кроме того, при задержании Чернобук не сообщил, что является адвокатом.

При этом защита подозреваемого не смогла ответить, когда судью внесли в реестр адвокатов.

Указано, что Чернобук сообщил суду, что на момент задержания работал директором аэроклуба "Маэстро", зарегистрированного в Ореховом Днепропетровской области по адресу частного аэродрома семьи Чернобука. Также отмечается, что как адвокат он не участвовал в судебных заседаниях и практически не оказывал адвокатских услуг.

Однако судья удовлетворила ходатайство о приобщении материалов защиты к делу.

Напомним, в начале декабря Верховный суд Украины восстановил в должности судью Апелляционного суда Днепропетровской области, подозреваемого в госизмене Валерия Чернобука.

Как писало РБК-Украина ранее, 3 ноября Чернобука задержали в Киеве и впоследствии сообщили о подозрении в совершении государственной измены по ч.1 ст.111 УК Украины.

Так, 5 ноября 2018 года суд рассмотрел ходатайство прокуратуры Крыма об избрании меры пресечения Чернобуку и арестовал его.