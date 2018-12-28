До справи підозрюваного у держзраді судді долучили матеріали про те, що він адвокат

Фото: Валерій Чорнобук (zib.com)

При цьому на 5 грудня таких відомостей стосовно судді Чорнобука в реєстрі адвокатів не було

Захист підозрюваного у державній зраді колишнього голови Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука клопотав про долучення витягу з єдиного реєстру адвокатів України, а також лист від секретаріату Національної ради адвокатів України, відповідно до яких Чорнобук є адвокатом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Громадське".

Так, у ході судового засідання держобвинувач виступив проти долучення матеріалів і зауважив, що щонайменше на 5 грудня таких відомостей стосовно підозрюваного у держзраді судді в реєстрі адвокатів не було. Крім того, у затримання Чорнобук не повідомляв, що є адвокатом.

При цьому захист підозрюваного не зміг відповісти, коли суддю внесли до реєстру адвокатів.

Вказано, що Чорнобук повідомив суду, що на момент затримання працював директором аероклубу "Маестро", зареєстрованого в Оріховому Дніпропетровської області за адресою приватного летовища родини Чорнобука. Також зазначається, що як адвокат він не брав участь у судових засіданнях і фактично не надавав адвокатських послуг.

Однак суддя задовольнила клопотання про долучення матеріалів захисту до справи.

Нагадаємо, на початку грудня Верховний суд України відновив на посаді суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області, підозрюваного у держзраді Валерія Чорнобука.

Як писало РБК-Україна раніше, 3 листопада Чорнобука затримали в Києві та згодом повідомили про підозру у вчиненні державної зради по ч.1 ст.111 КК України.

Так, 5 листопада 2018 суд розглянув клопотання прокуратури Криму про обрання запобіжного заходу Чорнобуку і арештував його.