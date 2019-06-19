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По делу Гандзюк проводят 13 обысков

Новости » Происшествия    19.06.2019 - 15:07
По делу Гандзюк проводят 13 обысков
Фото: место обыска (facebook.com/sergij.nikitenko)

Обыски проходят согласно постановлений следственного судьи

Группа следователей в Херсоне и Херсонской области проводит 13 обысков по делу нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокура Лариса Сарган в Facebook.

Отмечается, что обыски проходят согласно постановлений следственного судьи.

"Следственные действия проводятся в рамках производств по факту причинения телесных повреждений К.Гандзюк на исполнение поручения генпрокурора, направленного в СБУ", - говорится в сообщении.

Также сегодня сообщалось, что СБУ проводила обыски у бывшего заместителя главы Херсонской ОГА Евгения Рыщука по делу убийства Гандзюк.

По делу Гандзюк проводят 13 обысков Фото: документ с распоряжением Луценко (facebook.com/LarysaSargan)

Ранее пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко заявил, что у Генпрокуратуры нет доказательств для привлечения к ответственности бывшего главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Рыщука.

Отметим, что активисты неоднократно проводили акции протеста под зданием ГПУ с требованиями привлечь к ответственности всех заказчиков убийства Гандзюк. По их словам, это Рыщук и Гордеев.

РБК-Украина писало, что в конце мая суд смягчил меру пресечения Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации заказа убийства Гандзюк, и позволил передвигаться в пределах Херсонской области без разрешения следствия.

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