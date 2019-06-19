ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ проводит обыски у Рищука по делу Гандзюк

Новости » Политика    19.06.2019 - 12:52
СБУ проводит обыски у Рищука по делу Гандзюк
Фото: место обыска (facebook.com/sergij.nikitenko)

Следователи СБУ сегодня проводят ряд обысков в Херсонской области по этому делу

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски у бывшего заместителя главы Херсонской ОГА Евгения Рищука по делу нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

Она отметила, что следователи СБУ сегодня проводят ряд обысков в Херсонской области по этому делу.

"Следственные действия проходят в рамках расследования дела по заказному убийству Екатерины Ганзюк. По решению следователя, до завершения расследования детали дела разглашаться не будут", - говорится в сообщении.

СБУ проводит обыски у Рищука по делу ГандзюкНапомним, в Генеральной прокуратуре заявили об отсутствии доказательств против бывшего председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева и его экс-заместителя Евгения Рищука по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Отметим, что активисты неоднократно проводили акции протеста под зданием ГПУ с требованием привлечь к ответственности всех заказчиков убийства Гандзюк. По их словам, это Рыщук и Гордеев.

Как писало РБК-Украина ранее, суд приговорил организатора убийства Сергея Торбина к шести годам и шести месяцам тюрьмы, Никите Грабчуку суд дал шесть лет тюрьмы, Владимиру Васяновичу и Вячеславу Вишневскому - четыре года, Виктору Горбунову - три года.

Зеленский назначил и.о. глав Одесской и Полтавской областей Гройсман анонсировал назначение новых глав ОГА
Новости Украины Областная государственная администрацияобыскпреступленияЕкатерина Гандзюк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь