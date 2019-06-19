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По справі Гандзюк проводять 13 обшуків

Новини » Надзвичайні події    19.06.2019 - 15:07
По справі Гандзюк проводять 13 обшуків
Фото: місце обшуку (facebook.com/sergij.nikitenko)

Обшуки проходять відповідно до ухвал слідчого судді

Група слідчих у Херсоні та Херсонській області проводить 13 обшуків по справі нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомила прес-секретар генпрокура Лариса Сарган у Facebook.

Зазначається, що обшуки проходять відповідно до ухвал слідчого судді.

"Слідчі дії проводяться в рамках проваджень за фактом заподіяння тілесних ушкоджень К.Гандзюк на виконання доручення генпрокурора, направленого до СБУ", - йдеться у повідомленні.

Також сьогодні повідомлялось, що СБУ проводила обшуки у у колишнього заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука по справі вбивства Гандзюк.

По справі Гандзюк проводять 13 обшуків Фото: документ з розпорядженням Луценка (facebook.com/LarysaSargan)

Раніше речник ГПУ Андрій Лисенко заявив, що у Генпрокуратури немає доказів для притягнення до відповідальності колишнього голову Херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Рищука

Зазначимо, що активісти неодноразово проводили акції протесту під будівлею ГПУ з вимого притягнути до відповідальності всіх замовників вбивства Гандзюк. За їх словами, це Рищук та Гордєєв.

РБК-Україна писало, що в кінці травня суд пом'якшив міру запобіжного заходу Владиславу Мангеру, підозрюваному в організації замовлення вбивства Гандзюк, і дозволив пересуватися в межах Херсонської області без дозволу слідства.

СБУ проводить обшуки у Рищука у справі Гандзюк У Криму проходять нові обшуки
Новини України ГПУобшукнападпреступленияКатерина Гандзюк
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