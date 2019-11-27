К делу экс-директора "Укртелефильма" добавили 30 томов доказательств

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Следующее заседание пройдет 12 декабря

К делу бывшего директора "Укртелефильма", которого обвиняют в нанесении убытков на более 68,72 млн гривен, добавили 30 томов доказательств. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Сообщается, что дополнительные доказательства были добавлены по итогам заседаний Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), которые состоялись 25 и 26 ноября. Кроме 30 томов материалов по делу были добавлены вещественные доказательства.

Следующее заседание запланировано на 12 декабря 2019.

Напомним, 20 ноября ВАКС начала рассмотрение доказательств по делу в отношении экс-руководителя "Укртелефильма".

Ранее РБК-Украина писало, что 2 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении бывшему генеральному директору государственного предприятия "Укртелефильм". Его и других должностных лиц обвиняют в нанесении убытков на более 68,72 млн гривен. Сотрудники "Укртелефильма" на основании поддельных документов продали имущественные права на недвижимость государственного предприятия.