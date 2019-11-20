ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд начал рассмотрение доказательств по делу экс-директора "Укртелефильма"

Новости » Политика     20.11.2019 - 18:20
Суд начал рассмотрение доказательств по делу экс-директора "Укртелефильма"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Его обвиняют в нанесении 68,72 млн гривен убытков

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение доказательств по делу в отношении экс-руководителя ГП "Укртелефильм" и других лиц, котрые на основании поддельных документов продали имущественные права на недвижимость государственного предприятия, нанеся более 68,72 млн гривен убытков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Отмечается, что на заседании сторона защиты завершила провозглашения вступительной речи. После чего судейская коллегия определила порядок и объем исследования доказательств.

"По результатам судебного рассмотрения было оглашено и приобщено 2 тома письменных доказательств с 31 том материалов, имеющихся у стороны обвинения",- говорится в сообщении.

Следующее заседание состоится в 10:00 25 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года экс-директор и другие лица на основании поддельных документов, без разрешения Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины продали частному лицу принадлежащие государственному предприятию имущественные права на 24 квартиры, 36 паркомест и коммерческую недвижимость площадью почти 1000 м. кв в ЖК "Лазурный блюз" стоимостью более 83 млн гривен по цене 14,5 млн гривен, которая почти в 6 раз ниже рыночной и в 3 раза ниже балансовой.

Напомним, 2 февраля детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему генеральному директору государственного предприятия "Укртелефильм".

Дело экс-главы Запорожской ОГА направили в ВАКС Экс-нардепу Дзензерскому объявили о подозрении
Новости Украины САП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь