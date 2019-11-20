Суд начал рассмотрение доказательств по делу экс-директора "Укртелефильма"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Его обвиняют в нанесении 68,72 млн гривен убытков

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение доказательств по делу в отношении экс-руководителя ГП "Укртелефильм" и других лиц, котрые на основании поддельных документов продали имущественные права на недвижимость государственного предприятия, нанеся более 68,72 млн гривен убытков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Отмечается, что на заседании сторона защиты завершила провозглашения вступительной речи. После чего судейская коллегия определила порядок и объем исследования доказательств.

"По результатам судебного рассмотрения было оглашено и приобщено 2 тома письменных доказательств с 31 том материалов, имеющихся у стороны обвинения",- говорится в сообщении.

Следующее заседание состоится в 10:00 25 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года экс-директор и другие лица на основании поддельных документов, без разрешения Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины продали частному лицу принадлежащие государственному предприятию имущественные права на 24 квартиры, 36 паркомест и коммерческую недвижимость площадью почти 1000 м. кв в ЖК "Лазурный блюз" стоимостью более 83 млн гривен по цене 14,5 млн гривен, которая почти в 6 раз ниже рыночной и в 3 раза ниже балансовой.

Напомним, 2 февраля детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему генеральному директору государственного предприятия "Укртелефильм".