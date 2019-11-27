ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

До справи екс-директора "Укртелефільму" додали 30 томів доказів

Новини » Суспільство     27.11.2019 - 10:31
До справи екс-директора "Укртелефільму" додали 30 томів доказів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наступне засідання пройде 12 грудня

справі колишнього директора "Укртелефільму", якого звинувачують у нанесенні збитків на більш 68,72 млн гривень, додали 30 томів доказів. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Повідомляється, що додаткові докази були додані за підсумками засідань Вищого антикорупційного суду (ВАКС), які відбулися 25 і 26 листопада. Крім 30 томів матеріалів по справі були додані речові докази.

Наступне засідання заплановано на 12 грудня 2019.

Нагадаємо, 20 листопада ВАКС почала розгляд доказів по справі щодо екс-керівника "Укртелефільму".

Раніше РБК-Україна писало, що 2 лютого детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозрі колишньому генеральному директору державного підприємства "Укртелефільм". Його та інших посадових осіб звинувачують у нанесенні збитків на більш 68,72 млн гривень. Співробітники "Укртелефільму" на підставі підроблених документів продали майнові права на нерухомість державного підприємства.

Адвокат Альперіна заявив, що його клієнт не переховується і прийде у САП Суд зобов’язав ГПУ відкрити ще одну справу проти Садового
Новини України САПСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся