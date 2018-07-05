По делу экс-"беркутовцев" допросят экс-нардепа Артеменко

Допрос Артеменко будет происходить в качестве свидетеля защиты

В Святошинском районном суде Киева в четверг, 5 июля, на заседании по делу против пятерых экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, - обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, суд постановил допросить экс-нардепа Андрея Артеменко. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил прокурор по делу Роман Псюк.

"Сегодня на заседании суд удовлетворил ходатайство защиты о допросе Андрея Артеменко. Его допрос будет проходить в качестве свидетеля защиты", - сообщил Псюк.

Отметим, что на одном из прошлых заседаний суд согласился допросить в качестве свидетеля защиты бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Напомним, Святошинский районный суд Киева делу пятерых экс-"беркутовцев" удовлетворил ходатайство защиты о проведении исследования двух видеоматериалов событий 20 февраля 2014 года.

Сотрудников специальной роты "Беркут" был задержан в марте-апреле 2014 года. В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-"беркутовцев" по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Евромайдана.

Добавим, что в марте 2018 года Святошинский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуроров Генеральной прокуратуры Украины вывести из процесса по делу в отношении пяти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" адвоката Александра Горошинского, который выступает защитником экс-президента Украины Виктора Януковича. Утверждение о том, что может возникнуть конфликт интересов, суд во внимание не принял.