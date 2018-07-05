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Інтерв'ю

У справі екс-"беркутівців" допитають екс-нардепа Артеменка

НовиниСуспільство    05.07.2018 - 17:03
Фото: Андрій Артеменко (УНІАН)
Фото: Андрій Артеменко (УНІАН)

Допит Артеменка буде відбуватися у якості свідка захисту

У Святошинському районному суді Києва у четвер, 5 липня, на засіданні у справі проти п’ятьох екс-"беркутівців" - Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега  Янішевського, - обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, суд ухвалив допитати екс-нардепа Андрія Артеменка. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив прокурор по справі Роман Псюк.

"Сьогодні на засіданні суд задовольнив клопотання захисту про допит Андрія Артеменка. Його допит буде відбуватися у якості свідка захисту", - повідомив Псюк.

Зазначимо, що на одному із минулих засідань суд погодився допитати як свідка захисту колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва у справі п'ятьох екс-"беркутівців" задовольнив клопотання захисту щодо проведення дослідження двох відеоматеріалів подій 20 лютого 2014 року.

Співробітників спеціальної роти "Беркут" було затримано у березні-квітні 2014 року. У травні 2016 року Святошинський суд почав розгляд справи екс-"беркутівців" по суті. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Євромайдану.

Додамо, що у березні 2018 року Святошинський районний суд Києва відхилив клопотання прокурорів Генеральної прокуратури України вивести з процесу у справі щодо п’яти колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" адвоката Олександра Горошинського, який виступає також захисником екс-президента України Віктора Януковича. Твердження про те, що може виникнути конфлікт інтересів, суд до уваги не взяв.

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Теги публікації: Беркут  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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