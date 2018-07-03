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Інтерв'ю

Суд по справі екс-"беркутівців" призначив експертизу відео подій 20 лютого 2014 року

НовиниНадзвичайні події    03.07.2018 - 16:05
Фото: суд у справі "беркутівців" (РБК-Україна)
Фото: суд у справі "беркутівців" (РБК-Україна)

Суд задовольнив клопотання про експертизу двох відео, які знімали з готелю "Україна"

Святошинський районний суд Києва у справі п'ятьох екс-"беркутівців": Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега  Янішевського, обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, задовольнив клопотання захисту щодо проведення дослідження двох відеоматеріалів подій 20 лютого 2014 року. Про це у залі суду заявив суддя Дячук, передає кореспондент РБК-Україна

"Суд ухвалив задовольнити клопотання та призначити експертизу відео", - сказав суддя.

Так, на відео зафіксовано все, що відбувалось під час протистоянь 20 лютого 2014 року. Ці відео були  долучені стороною обвинувачення до матеріалів справи у вигляді доказів. Однак сторона захисту вважає, що в відео є ознаки монтажу. Раніше адвокат подав клопотання стосовно експертизи відеоматеріалів.

Наступне засідання відбудеться 5 липня об 11.30, на якому планується дослідити ще два епізоди по потерпілим.

"Ми подали клопотання захисту про дослідження відеозаписів. Ми з'ясували, що деякі сюжети з цих відео повторюються. З метою з'ясування автентичності відео ми хочемо провести експертизу на предмет того, чи є там монтаж та інше. Оскільки іде повторення кадру, то чи можемо ми завдяки цьому відео встановлювати порядок подій. Суд вирішить, чи проводити експертизу чи не проводити, та по яких питаннях", - заявив адвокат.

Нагадаємо,  у березні-квітні 2014 року було затримано співробітників спеціальної роти "Беркут".

У травні 2016 року Святошинський суд почав розгляд справи екс-"беркутівців" по суті. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Євромайдану.

Раніше сьогодні, 3 липня, суд дослідив епізод поранення активіста Євромайдану Андрія Француза.

У суді по справі екс-"беркутівців" залишилось дослідити 17 епізодів Справа екс-"беркутівців": у постраждалого майданівця були психічні розлади
Теги публікації: Майдан, Беркут  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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