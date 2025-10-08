DELTA стала цифровою зброєю на фронті, український ШІ за 2 секунди виявляє ворожу техніку

"Наказ про впровадження DELTA дав Збройним силам юридичне підґрунтя для її широкого застосування", - зазначив Шмигаль.

За його словами, за цей час система отримала низку оновлень - зокрема, розширено автоматичне звітування та аналітику. Тепер військові можуть передавати дані про виявлені цілі на відстані понад 20 км від лінії бойового зіткнення, а також використовувати DELTA для логістичних місій за допомогою наземних роботизованих комплексів.

Міністр додав, що DELTA поступово переходить до концепції "війни, орієнтованої на дані", де аналітика та інформація з поля бою допомагають ухвалювати критичні рішення.

Вже реалізовано серію оновлень технології автоматичного виявлення техніки за допомогою штучного інтелекту - точність розпізнавання сягає 70%, а середній час виявлення становить лише 2,2 секунди.

"Сьогодні DELTA, допомагаючи військовим діяти швидше, точніше і більш узгоджено, стала справжньою цифровою зброєю. Це приклад українських інновацій, які змінюють поле бою і задають нові стандарти для партнерів", - підсумував Шмигаль.

Що відомо про систему

DELTA - це бойова цифрова екосистема Збройних сил України, що забезпечує технологічну перевагу на полі бою.

Вона дає змогу в режимі реального часу відстежувати ситуацію, планувати операції, обмінюватися даними між підрозділами, бригадами та угрупованнями, а за потреби - і з союзниками.

Система функціонує на ноутбуках, планшетах і смартфонах, що робить її зручною для командирів усіх рівнів. DELTA пройшла перевірку на інформаційну безпеку та довела свою ефективність у реальних бойових умовах - під час оборони Києва у 2022 році, у знищенні Чорноморського флоту РФ, звільненні острова Зміїний та деокупації Херсона.

Нині система щодня допомагає уражати понад 2000 ворожих цілей. За рік за її допомогою верифіковано понад пів мільйона знищених і пошкоджених об’єктів. DELTA постійно вдосконалюється - нещодавно до неї додали платформу штучного інтелекту, яка автоматично виявляє ворожу техніку в режимі онлайн.