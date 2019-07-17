Ділові очікування українського бізнесу погіршилися

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Очікування щодо підвищення зарплат також падають

Очікування керівників українських підприємств щодо ділової активності трохи погіршилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ділові очікування підприємств України від Національного банку за II квартал 2019 року.

За даними опитування, індекс ділових очікувань на наступні 12 місяців становить 117,8% (у попередньому кварталі - 119,7%).

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Результати свідчать, що більше чверті компаній (29,5%) очікує поліпшення свого фінансово-економічного стану впродовж наступних 12 місяців, а 6,6% - погіршення.

П’ята частина компаній (19,1%) прогнозує, що кількість працівників на їх підприємствах зростатиме. А 14,7% компаній очікують скорочення персоналу.

У той же час, бізнес знизив очікування щодо підвищення зарплати працівникам. Зросла частка компаній (з 25,4% до 33,7%), які прогнозують незмінність видатків на оплату праці упродовж наступних 12 місяців. Натомість до 65,4% скоротилася частка компаній, які вважають, що їхні видатки на оплату праці працівників упродовж наступних 12 місяців зростуть (у попередньому опитуванні - 74,1%). Менше одного відсотка компаній прогнозують зниження зарплат.

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Чергове опитування НБУ було проведено з 3 травня по 4 червня 2019 року серед керівників 699 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств з кількістю працівників.

Нагадаємо, показник індексу інвестиційної привабливості України, який вимірює Європейська Бізнес Асоціація, знизився у першій половини 2019 року до 2,85 балів з 5-ти можливих та опинився у негативній площині. Для порівняння, показник попереднього періоду становив 3,07 та демонстрував нейтральне ставлення інвесторів до бізнес-клімату країни.

Нагадаємо, за даними опитування НБУ, у другому кварталі 2019 року керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,82 грн/долар.