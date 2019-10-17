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Ділові очікування українського бізнесу погіршуються два квартали поспіль

Новини » Економіка    17.10.2019 - 10:25
Ділові очікування українського бізнесу погіршуються два квартали поспіль
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зниження індексу спостерігається з початку року

Очікування керівників українських підприємств щодо ділової активності дещо погіршилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ділові очікування підприємств України від Національного банку за III квартал 2019 року.

За даними опитування, індекс ділових очікувань (ІДО) на наступні 12 місяців становить 115,3% (у другому кварталі - 117,8%, у першому кварталі - 119,7%).

Ділові очікування українського бізнесу погіршуються два квартали поспіль

Результати свідчать, що більше третини компаній - 38,6% - очікує покращення свого фінансового стану протягом наступних 12 місяців, лише 11,5% - погіршення. Оптимістично налаштовані підприємства усіх видів економічної діяльності, крім секторів енерго - і водопостачання.

Чергове опитування НБУ було проведено з 5 серпня по 3 вересня 2019 року серед керівників 690 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств з кількістю працівників.

Як повідомляло РБК-Україна, Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у вересні 2019 року, який розраховує Національний банк, виріс на 2,1 п. до позначки 56,6.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості в III кварталі 2019 року підвищився порівняно з II кварталом року на 0,9 в. п. і становить мінус 4,3%, у переробній промисловості цей показник підвищився на 0,6 в.п. і становить мінус 4,5%.

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