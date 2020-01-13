Деловые ожидания украинского бизнеса резко ухудшились в конце 2019

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк, в декабре 2019 года снизился на 0,5 п.п. до отметки 48,6 п. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Украины, обнародованные на сайте НБУ.

Таким образом, деловые ожидания ухудшались три месяца подряд - с октября 2019 года. За этот период значение индекса опустилось ниже нейтрального уровня в 50 пунктов.

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"Предприятия всех секторов, вовлеченных в ежемесячных опрос, пессимистично оценили экономические результаты декабря. Это можно объяснить дальнейшим ухудшением внешней конъюнктуры, а также сезонным снижением деловой активности", - отметили в НБУ.

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Национальный банк Украины провел опрос 5 - 24 декабря 2019 года среди менеджеров 217 предприятий.

Как сообщало РБК-Украина, значение Индекса экономических возможностей населения Украины, который измеряет Центр Разумкова, в декабре 2019 года составило 96, что является самым низким показателем года за исключением зимних месяцев.

Напомним, заместитель главы Национального банка Олег Чурий заявил, что на сегодняшний день экономика Украины находится в лучшем состоянии за все годы независимости.