Ділові очікування українського бізнесу різко погіршилися

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Індекс за один місяць впав майже на 10%

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у жовтні 2019 року, який розраховує Національний банк, знизився на 4,3 в.п. до позначки 52,3 п. Про це свідчать дані щомісячного опитування підприємств України, оприлюднені на сайті НБУ.

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Як зазначили в НБУ, значення індексу, як і раніше, перевищує нейтральний рівень у 50 пунктів, що сигналізує про збереження оптимістичних очікувань бізнесу.

Найоптимістичніші очікування мали підприємства сфери послуг та торгівлі. Натомість підприємства промисловості та будівництва були налаштовані песимістичніше, ніж у вересні. Це пояснюється, зокрема, подальшим погіршенням зовнішньої кон’юнктури на ринках металів і сезонним зниженням ділової активності у будівництві, відзначили в НБУ.

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Національний банк України провів опитування 7 - 25 жовтня вересня 2019 року серед 138 менеджерів підприємств.

Нагадаємо, у III кварталі 2019 року очікування керівників українських підприємств щодо ділової активності погіршилися. За даними опитування, індекс ділових очікувань (ІДО) на наступні 12 місяців становить 115,3% (у другому кварталі - 117,8%, у першому кварталі - 119,7%).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості в III кварталі 2019 року підвищився порівняно з II кварталом року на 0,9 в. п. і становить мінус 4,3%, у переробній промисловості цей показник підвищився на 0,6 в.п. і становить мінус 4,5%.