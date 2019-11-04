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Ділові очікування українського бізнесу різко погіршилися

Новини » Економіка     04.11.2019 - 15:21
Ділові очікування українського бізнесу різко погіршилися
Ілюстративне фото (Pixabay)

Індекс за один місяць впав майже на 10%

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у жовтні 2019 року, який розраховує Національний банк, знизився на 4,3 в.п. до позначки 52,3 п. Про це свідчать дані щомісячного опитування підприємств України, оприлюднені на сайті НБУ.

Ділові очікування українського бізнесу різко погіршилися

bank.gov.ua

Як зазначили в НБУ, значення індексу, як і раніше, перевищує нейтральний рівень у 50 пунктів, що сигналізує про збереження оптимістичних очікувань бізнесу.

Найоптимістичніші очікування мали підприємства сфери послуг та торгівлі. Натомість підприємства промисловості та будівництва були налаштовані песимістичніше, ніж у вересні. Це пояснюється, зокрема, подальшим погіршенням зовнішньої кон’юнктури на ринках металів і сезонним зниженням ділової активності у будівництві, відзначили в НБУ.

Ділові очікування українського бізнесу різко погіршилися

bank.gov.ua

Національний банк України провів опитування 7 - 25 жовтня вересня 2019 року серед 138 менеджерів підприємств.

Нагадаємо, у III кварталі 2019 року очікування керівників українських підприємств щодо ділової активності погіршилися. За даними опитування, індекс ділових очікувань (ІДО) на наступні 12 місяців становить 115,3% (у другому кварталі - 117,8%, у першому кварталі - 119,7%).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості в III кварталі 2019 року підвищився порівняно з II кварталом року на 0,9 в. п. і становить мінус 4,3%, у переробній промисловості цей показник підвищився на 0,6 в.п. і становить мінус 4,5%.

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