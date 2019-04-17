Деловые ожидания украинского бизнеса несколько улучшились

Ожидания бизнеса Украины относительно деловой активности незначительно улучшились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за I квартал 2019 года.

По данным опроса, индекс деловых ожиданий на следующие 12 месяцев составляет 119,7% (в предыдущем квартале - 117,3%).

Более 40% руководителей компаний прогнозируют рост объемов продаж в течение следующих 12 месяцев. Только 8,7% ожидают уменьшения объемов реализации продукции.

Почти треть руководителей компаний ожидают улучшения своего финансово-экономического состояния, только 8% - ухудшения. Остальные не прогнозируют изменений.

Более трети (33,6%) прогнозирует, что объем инвестиционных расходов на оборудование возрастет. Только 9% ожидают сокращения инвестиций.

Очередной опрос НБУ был проведен 4 февраля - 6 марта 2016 года среди руководителей 703 предприятий. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий с количеством работников.

Как сообщало РБК-Украина, руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 9,0%.

Напомним, руководители украинских предприятий ожидают, что обменный курс гривны к доллару через 12 месяцев будет на уровне 29,32 грн/доллар.