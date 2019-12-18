Деловой партнер адвоката Трампа получил 1 млн долларов от юриста Фирташа

Американские прокуроры установили, что деловой партнер Руди Джулиани - личного адвоката президента США - Лев Парнас получил 1 миллион долларов от адвоката украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Об этом передает "Радио Свобода".

В суде 17 декабря прокуроры заявили, что Парнас не сообщил о получении одного миллиона долларов со счета в России. Деньги якобы поступили в сентябре, за месяц до того, как Парнаса обвинили в нарушениях финансирования предвыборной кампании Дональда Трампа, сговоре, даче ложных показаний и фальсификации записей. Парнас это отрицает.

При этом также установлено, что счет был открыт на имя жены Льва Парнаса - Светланы Парнас.

Льва Парнаса и его помощника Игоря Фрумана обвиняют в том, что они, работая на заказ одного или нескольких украинских государственных чиновников, пытались добиться отставки посла США в Украине Мари Йованович.

Американские СМИ, в частности NBC, уже заявили, что одним из таких чиновников является бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Ранее он обвинил в коррупции бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Гантера. Многие называют эти обвинения необоснованными.

Парнас и Фруман отказались признавать вину по всем пунктам обвинения. Хотя теперь факт начисления 1 млн долларов вызывает у прокуроров вопрос о характере и о заказчиках работы, которую выполняли Парнас и Фруман.

Ранее издание Bloomberg писало, что Лев Парнас был связан с группой юристов украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Тот в свою очередь является партнером осужденного американского лоббиста Пола Манафорта. Известно, что его могут экстрадировать в США из Австрии.

Напомним, недавно Льва Парнаса освободили под залог пока он ожидает на рассмотрение дела. Установлено, что в течение последних трех лет Парнас получил более 1,5 миллиона долларов от источников из России и Украины.