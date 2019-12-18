Діловий партнер адвоката Трампа отримав 1 млн доларів від юриста Фірташа

Американські прокурори встановили, що діловий партнер Руді Джуліані - особистого адвоката президента США - Лев Парнас отримав 1 мільйон доларів від адвоката українського олігарха Дмитра Фірташа. Про це передає "Радіо Свобода".

У суді 17 грудня прокурори заявили, що Парнас не повідомив про отримання одного мільйона доларів з рахунку в Росії. Гроші начебто надійшли у вересні, за місяць до того, як Парнаса звинуватили в порушеннях фінансування передвиборчої кампанії Дональда Трампа, змові, дачі неправдивих свідчень та фальсифікації записів. Парнас це заперечує.

При цьому також встановлено, що рахунок був відкритий на ім’я дружини Льва Парнаса - Світлани Парнас.

Льва Парнаса і його помічника Ігоря Фрумана звинувачують у тому, що вони, працюючи на замовлення одного або кількох українських державних чиновників, намагалися домогтися відставки посла США в Україні Марі Йованович.

Американські ЗМІ, зокрема NBC, вже заявили, що одним з таких чиновників є колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко. Раніше він звинуватив у корупції колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина Гантера. Багато хто називає ці звинувачення необґрунтованими.

Парнас і Фруман відмовилися визнавати провину за всіма пунктами обвинувачення. Хоча тепер факт нарахування 1 млн доларів викликає у прокурорів запитання про характер і про замовників роботи, яку виконували Парнас і Фруман.

Раніше видання Bloomberg писало, що Лев Парнас був пов’язаний з групою юристів українського олігарха Дмитра Фірташа. Той в свою чергу є партнером засудженого американського лобіста Пола Манафорта. Відомо, що його можуть екстрадувати у США з Австрії.

Нагадаємо, нещодавно Льва Парнаса звільнили під заставу поки він очікує на розгляд справи. Встановлено, що протягом останніх трьох років Парнас отримав більше 1,5 мільйона доларів від джерел з Росії та України.