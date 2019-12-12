У партнера Джулиани обнаружили поступившие с российских счетов 1 млн долларов

Фото (с лева направо): Руди Джулиани и Лев Парнас (hvylya.net)

Парнаса обвинили в деятельности, направленной против посла США в Украине Мари Йованович

Партнер личного адвоката американского президента Руди Джулиани утаил 1 миллион долларов, которые он получил со счета в России в сентябре. Речь идет об американском предпринимателе Льве Парнасе, пишет Bloomberg.

Деньги Парнас получил за месяц до того, как его обвинили в сговоре с целью вложения иностранных денег в политические кампании США. Американские прокуроры теперь просят вернуть Парнаса под стражу.

"Большая часть этих денег, по-видимому, была использована на личные расходы и на покупку дома", - заявили в прокуроратуре в суде в среду, 11 декабря. По словам прокуроров, Парнас не раскрыл платеж правительству.

Как пишет bloomberg, эти денежные поступления вызывают новые провокационные вопросы о характере работы, которую выполнял Парнас и его помощник Игорь Фруман, и о том, по чьему поручению они эту работу выполнили.

Парнас и Фруман были обвинены, в частности, в том, что они работали от имени одного или нескольких украинских правительственных чиновников с целью добиться устранения тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович. Они не признали себя виновными по всем обвинениям.

Bloomberg сообщает, что Парнас был включен в юридическую группу Дмитрия Фирташа, украинского олигарха, борющегося с экстрадицией в США.

По данным прокуратуры, деньги были отправлены на счет на имя жены Парнаса, Светланы Парнас. Платеж поступил в том же месяце, когда Парнас и Фруман получили первый из двух запросов на документы от комитетов Конгресса, расследующих действия администрации Трампа в Украине. Первоначально они отказались выполнить требования и были арестованы несколько дней спустя при попытке сесть на самолет с билетами в одну сторону до Вены.

Парнас, гражданин США, родившийся в Украине, может быть приговорен по меньшей мере к пяти годам тюремного заключения по пунктам, по которым ему уже предъявлено обвинение. Прокуроры заявили, что он остается под следствием и, вероятно, ему будут предъявлены дополнительные обвинения.

Парнас и Фруман также обвиняются в использовании неназванного гражданина России в качестве источника средств для политических пожертвований, чтобы заручиться поддержкой государственных и федеральных чиновников для открытия розничной торговли марихуаной. Власти не сказали, был ли обнаруженный 1 млн долларов от того же россиянина.

Напомним, в ноябре 2019 года директор по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза" Андрей Фаворов заявил, что также американские предприниматели Лев Парнас и Игорь Фруман, которые поддерживали деловые связи с Рудольфом Джулиани, пытались установить контроль над НАК "Нафтогаз Украина". Предприниматели из США в марте текущего года предлагали организовать назначение Фаворова на должность главы "Нафтогаза". Последний отказался.