С делом "Укрэксимбанка" НБУ лишился своей независимости, - эксперт

Независимого регулятора банковской системы Украины больше нет. К такому выводу пришел глава экспертной группы Украинского аналитического центра Борис Кушнирук, комментируя ситуацию вокруг "Укрэксимбанка".

Эксперт отметил, что НБУ не сделал ни одного заявления ни после ареста бывшего заместителя председателя Нацбанка и руководителя банка "Райффайзен Аваль" Александра Писарука, ни после ареста главы государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.

"ЗеКоманда, похоже, быстро освоила основные инструменты пропаганды и террора - назвать человека врагом народа и по-быстрому расстрелять. И вот уже "расстрелянного" без суда Гриценко списывают и ищут нового: податливого, такого же молчаливого и готового делать все, что скажут", - сказал Кушнирук, комментируя новость о том, что набсовет Укрэксимбанка уже назначил конкурс на должного нового главы правления.

"А еще у нас есть Игорь Коломойский, который посылает МВФ куда подальше и призывает нас брать подачки Москвы. И НБУ это молча проглотил. А потом придут и за руководителями Нацбанка. Вот только говорить будет уже некому.

Вот так под общее молчание по разведению войск, а по факту сдачу украинской территории, мы впоследствии можем увидеть "их там нет" где-то в окрестностях Киева", - сказал эксперт.

Кушнирук усматривает в "деле банкиров" желание власти получить российские кредитные деньги под будущее открытие рынка земли в Украине.