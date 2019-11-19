Зі справою "Укрексімбанку" НБУ позбувся своєї незалежності, - експерт

Незалежної регулятора банківської системи України більше немає. Такого висновку дійшов голова експертної групи Українського аналітичного центру Борис Кушнірук, коментуючи ситуацію навколо "Укрексімбанку".

Експерт зазначив, що НБУ не зробив жодної заяви ані після арешту колишнього заступника голови Нацбанку і керівника банку "Райффайзен Аваль" Олександра Писарука, ані після арешту глави державного "Укрексімбанку" Олександра Гриценка.

"ЗеКоманда, схоже, швидко освоїла основні інструменти пропаганди і терору - назвати людину ворогом народу і по-швидкому розстріляти. І ось уже "розстріляного" без суду Гриценка списують і шукають нового: податливого, такого ж мовчазного і готового робити все, що скажуть", - сказав Кушнірук, коментуючи новину про те, що наглядова рада Укрексімбанку вже призначила конкурс на нового голову правління.

"А ще у нас є Ігор Коломойський, який посилає МВФ куди подалі і закликає нас брати подачки Москви. І НБУ це мовчки проковтнув. А потім прийдуть і за керівниками Нацбанку. Ось тільки говорити буде вже нікому. Ось так під загальне мовчання пр розведення військ, а за фактом здачу української території, ми згодом можемо побачити "їх там нєт" десь в околицях Києва", - сказав експерт.

Кушнірук вбачає в "справі банкірів" бажання влади отримати російські кредитні гроші під майбутнє відкриття ринку землі в Україні.