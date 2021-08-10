Делом о сбитом MH17 займется новый прокурор в Гааге

В команде прокуроров в Гааге, занимающихся расследованием по делу о MH17 , произошли изменения. Уже с сентября расследовать делом о сбитом в 2014 году пассажирского Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" будет заниматься новый прокурор Биргит ван Россель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру.

Напомним, что из Нидерландов могут депортировать российских свидетелей по делу о сбитом МН17. Им отказали в убежище.

Ранее сообщалось, что в Украине помнят о катастрофе МН17 и чтят жертв, погибших в результате катастрофы. Власти сделали заявление к восьмой годовщине трагедии.