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Ответственность неизбежна: в Украине сделали заявление к годовщине катастрофы MH17

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Суббота 17 июля 2021 10:37
Ответственность неизбежна: в Украине сделали заявление к годовщине катастрофы MH17 Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине чтят память 298 жертв сбития рейса МН17 над Донбассом. Ответственность за катастрофу, которая произошла ровно семь лет назад, неизбежна.

Об этом сообщает РБК-Украина на заявления президента Владимира Зеленского и главы МИД Дмитрия Кулебы в Twitter.

Президент подчеркнул, что сейчас прилагаются все усилия, чтобы установить правду в причинах трагедии.

"Печаль и боль в наших сердцах в седьмую годовщину ужасной трагедии и невыразимого преступления, которое будет помнить весь мир. 298 погибших рейса \MH17. Невозможно поверить, что это произошло в современном мире. Сочувствую. Прилагаем все усилия для установления правды. Ответственность неизбежна!",- подчеркнул Зеленский.

В то же время, Кулеба отметил, что за эти годы преступление детально расследовано, несмотря на фейки России и ее нежелание сотрудничать.

"Сейчас речь идет о поименном установлении каждого преступника и привлечении их к ответственности. Справедливость может занимать время, но она неизбежна", - убежден глава украинской дипломатии.

В то же время, в Минобороны заявили о прямой причастности России к авиакатастрофе.

"Несмотря на попытки российской пропаганды исказить реальность, с каждым новым доказательством в суде прямая причастность России становится для мира очевиднее. За это и тысячи других преступлений виновные обязательно понесут справедливое наказание", - говорится в заявлении.

Ранее министры иностранных дел Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины сделали совместное заявление к седьмой годовщине катастрофы МН17.

Напомним, 17 июля 2014 года пророссийские боевики с оккупированной территории Донбасса сбили самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур.

Рассмотрение дела проходит в Международном суде Гааги. Ожидается, что суд завершит рассмотрение дела MH17 не раньше конца 2023 года.

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