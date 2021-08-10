Справою про збитий MH17 займеться новий прокурор у Гаазі

У команді прокурорів в Гаазі, що займаються розслідуванням по справі про MH17 , відбулися зміни. Вже з вересня розслідувати справою про збитий у 2014 році пасажирського Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" займатиметься новий прокурор Біргіт ван Россель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру.

Нагадаємо, що з Нідерландів можуть депортувати російських свідків у справі про збитий МН17. Їм відмовили в притулку.

Раніше повідомлялося, що в Україні пам'ятають про катастрофу МН17 і шанують жертв, загиблих в результаті катастрофи. Влада зробила заяву до восьмої річниці трагедії.