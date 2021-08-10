Справою про збитий MH17 займеться новий прокурор у Гаазі

У команді прокурорів в Гаазі, що займаються розслідуванням по справі про MH17 , відбулися зміни. Вже з вересня розслідувати справою про збитий у 2014 році пасажирського Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" займатиметься новий прокурор Біргіт ван Россель.

Генеральний прокурор Б. (Біргіт) ван Россель був доданий в команду прокурорів про збитий на Донбасі MH17 . Він має довгу кар'єру в державній прокуратурі та відтепер працює повний робочий з командою MH17. Вона також буде іноді з'являтися на слуханнях в судовому комплексі Схіпхол.

Державний прокурор В. (Уорд) Фердинандуссе з цього літа буде прикріплений до спеціальної прокуратури Косово на додаток до своєї посади в державній прокуратурі Фердинандусс. Він призначений там начальником відділу розслідувань. Також він буде брати участь у судовому процесі у справі MH17 до винесення вироку, а також продовжить займати своє місце на засіданнях.