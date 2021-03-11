Дело о запрете "Партии Шария": стало известно обоснование для подачи иска

Министерство юстиции подало иск о запрете "Партии Шария", основываясь на нарушениях в деятельности партии, выявленных правоохранителями. Среди них - подделка подписей в документах при создании партии.
Об этом РБК-Украина сказал источник в правоохранительных органах.
"На протоколе о переименовании "Партии Шария" почти все подписи не является аутентичным", - сказал источник.
При этом источник РБК-Украина в Минюсте сообщил, что иск был подан еще в прошлую пятницу.
Позже в Службе безопасности Украины добавили, что нормативным основанием иска стала статья 21 закона Украины "о политических партиях в Украине".
Напомним, сегодня стало известно, что Минюст подал в Окружной административный суд Киева иск с просьбой запретить "Партию Шария". По этому делу ОАСК открыл производство. Заседание по делу назначено на 6 апреля.
Ранее в Минюсте сообщали, что основанием для иска о запрете "Партии Шария" стали многочисленные нарушения Конституции и законов Украины.
Отметим, в начале марта СБУ обнаружила нарушения во время перерегистрации "Партии Шария". Правоохранители выявили факт внесения заведомо ложных данных.
Также РБК-Украина писало, что 16 февраля Шарию сообщили о подозрении в государственной измене. После того, как он дважды не явился на допрос в СБУ, его объявили в розыск.