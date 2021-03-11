Дело о запрете "Партии Шария": стало известно обоснование для подачи иска

Министерство юстиции подало иск о запрете "Партии Шария" , основываясь на нарушениях в деятельности партии, выявленных правоохранителями. Среди них - подделка подписей в документах при создании партии.

Об этом РБК-Украина сказал источник в правоохранительных органах.

"На протоколе о переименовании "Партии Шария" почти все подписи не является аутентичным", - сказал источник.

При этом источник РБК-Украина в Минюсте сообщил, что иск был подан еще в прошлую пятницу.

Позже в Службе безопасности Украины добавили, что нормативным основанием иска стала статья 21 закона Украины "о политических партиях в Украине".