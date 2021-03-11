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Справа про заборону "Партії Шарія": стало відомо обґрунтування для подачі позову

Автор: Олег Черниш

Міністерство юстиції подало позов про заборону "Партії Шарія", ґрунтуючись на порушення в діяльності партії, виявлених правоохоронцями. Серед них - підробка підписів у документах при створенні партії.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

"На протоколі про перейменування "Партії Шарія" майже всі підписи не є автентичним", - сказав джерело.

При цьому джерело РБК-Україна в Мін'юсті повідомив, що позов був поданий ще в минулу п'ятницю.

Пізніше в Службі безпеки України додали, що нормативною підставою позову стала стаття 21 закону України "про політичні партії в Україні".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Мін'юст подав в Окружний адміністративний суд Києва позов з проханням заборонити Партію Шарія". По цій справі ОАСК відкрив провадження. Засідання по справі призначено на 6 квітня.

Раніше у Мін'юсті повідомляли, що підставою для позову про заборону Партії Шарія" стали численні порушення Конституції і законів України.

Зазначимо, на початку березня СБУ виявила порушення під час перереєстрації "Партії Шарія". Правоохоронці виявили факт внесення неправдивих даних.

Також РБК-Україна писало, що 16 лютого Шарію повідомили про підозру у державній зраді. Після того, як він двічі не з'явився на допит в СБУ, його оголосили в розшук.

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Новини України Міністерство юстиції УкраїниискАнатолий Шарий
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