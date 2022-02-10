Дело о взятках. Депутату Киевсовета сообщили подозрение

"10 февраля 2022 прокурором САП и детективами НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины - ред.) вручено сообщение о подозрении депутату Киевского городского совета (главы одной из постоянных комиссий Киевсовета)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что депутата Киевсовета разоблачили при получении взятки в 1,39 млн гривен. Вчера сообщалось о сумме в 1,26 млн гривен. В САП уточнили, что подозрение подписано генеральным прокурором.

Кроме того, сообщено о подозрении и другим фигурантам дела - помощнику депутата Киевсовета, директору коммунального предприятия (КП), двум заместителям директоров КП, а также приближенному к депутату лицу.

Подозрение сообщено о совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом в течение 3 лет занимать определенные должности или заниматься некоторыми видами деятельности.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.