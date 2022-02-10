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Дело о взятках. Депутату Киевсовета сообщили подозрение

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Киев, Четверг 10 февраля 2022 16:48
Дело о взятках. Депутату Киевсовета сообщили подозрение Фото: НАБУ сообщило подозрение депутату Киеврады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Депутату Киевского городского совета, которого задержали при получении миллионной взятки, сообщили подозрение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"10 февраля 2022 прокурором САП и детективами НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины - ред.) вручено сообщение о подозрении депутату Киевского городского совета (главы одной из постоянных комиссий Киевсовета)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что депутата Киевсовета разоблачили при получении взятки в 1,39 млн гривен. Вчера сообщалось о сумме в 1,26 млн гривен. В САП уточнили, что подозрение подписано генеральным прокурором.

Кроме того, сообщено о подозрении и другим фигурантам дела - помощнику депутата Киевсовета, директору коммунального предприятия (КП), двум заместителям директоров КП, а также приближенному к депутату лицу.

Подозрение сообщено о совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом в течение 3 лет занимать определенные должности или заниматься некоторыми видами деятельности.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, разоблаченным на взятке 9 февраля депутатом Киевского городского совета оказался представитель "Слуги народа" Владислав Трубицын.

Отметим, в конце января на взятке разоблачили нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых.

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