Справа про хабарі. Депутату Київради повідомили підозру

Депутату Київської міської ради, якого затримали при отриманні мільйонного хабара , повідомили підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"10 лютого 2022 року прокурором САП та детективами НАБУ (Національного антикорупційного бюро України - ред.) вручено повідомлення про підозру депутату Київської міської ради (голови однієї з постійних комісій Київради)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що депутата Київради викрили під час отримання хабаря в 1,39 млн гривень. Вчора повідомлялося про суму 1,26 млн гривень. У САП уточнили, що підозра підписана генеральним прокурором.

Крім того, повідомлено про підозру та інших фігурантів справи - помічника депутата Київради, директора комунального підприємства (КП), двох заступників директорів КП, а також наближену до депутата особу.

Підозра повідомлена про скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовцем). Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною протягом 3 років обіймати певні посади або займатися деякими видами діяльності.