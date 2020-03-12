Дело о взрыве на День Независимости в Киеве передали в суд

Фото: День Независимости в Киеве (РБК-Украина)

В полиции сообщили, что житель Одессы был членом организованной преступной группы

Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении члена криминальной группировки, которому инкриминируют покушения на убийство, совершенное 24 августа 2017 года на улице Грушевского в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Как отмечается, 50-летний житель Одессы был членом организованной преступной группы.

"Задержанному инкриминируют совершение 27 преступлений, в том числе шести террористических актов и покушения на убийство 24 августа 2017 года на улице Грушевского", - говорится в сообщении.

Кроме того, полицейские собрали доказательную базу относительно причастности группировки к трем преступлениям, направленнымх на разжигание национальной и религиозной розни. Он был объявлен в межгосударственный розыск.

Добавим, в 2017 году в Киеве на улице Грушевского произошел взрыв, тогда пострадали три человека. Следователи начали уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению.

Напомним, в Борисполе Служба безопасности Украины задержала мужчину, причастного к совершению преступления террористического характера.

Как сообщало РБК-Украина, СБУ за полгода предупредила несколько террористических актов, которые планировали представители так называемых "Л/ДНР". В общем, как сообщается, за последние полгода СБУ открыла 106 уголовных производств в сфере противодействия терроризму и защиты территориальной целостности.