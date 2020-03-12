Справу про вибух на День Незалежності у Києві передали до суду

Фото: День Незалежності у Києві (РБК-Україна)

У поліції повідомили, що житель Одеси був членом організованої злочинної групи

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт стосовно члена кримінального угрупування, якому інкримінують замах на вбивство, скоєний 24 серпня 2017 року на вулиці Грушевського в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Як наголошується, 50-річний житель Одеси був членом організованої злочинної групи.

"Затриманому інкримінують вчинення 27 злочинів, в тому числі шести терористичних актів і замаху на вбивство 24 серпня 2017 року на вулиці Грушевського", - йдеться в повідомленні.

Крім того, поліцейські зібрали доказову базу щодо причетність угруповання до трьох злочинів, направленнымх на розпалювання національної і релігійної ворожнечі. Він був оголошений в міждержавний розшук.

Додамо, в 2017 році в Києві на вулиці Грушевського стався вибух, тоді постраждали три людини. Слідчі почали кримінальне провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, в Борисполі Служба безпеки України затримала чоловіка, причетного до вчинення злочину терористичного характеру.

Як повідомляло РБК-Україна, СБУ за півроку попередила кілька терористичних актів, які планували представники так званих "Л/ДНР". Загалом, як повідомляється, за останні півроку СБУ відкрила 106 кримінальних проваджень у сфері протидії тероризму і захисту територіальної цілісності.