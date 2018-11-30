Справа Варченка: для Барабошка обрали запобіжний захід

Фото: Олександр Барабошко (РБК-Україна)

Для Барабошка обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави

Печерський суд Києва сьогодні, 30 листопада, ухвалив рішення обрати блогеру Олександру Барабошко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн гривень. Про це із зали суду повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Суд ухвалив задовольнити клопотання частково. Обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн гривень", - повідомив прокурор після засідання.

Зазначимо, суддя проводив засідання в закритому режимі і зачитав рішення в закритому режимі.

Нагадаємо, прокурори будуть просити вибрати

запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 48 млн гривень.

Крім того, в ході судового засідання ще один затриманий у справі Барабошко зачитав з матеріалів справи, що обвинувачення проситиме для нього арешт з альтернативою застави в 6,5 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у справі про завідомо неправдиве повідомлення про злочин політтехнолог Володимир Петров перебуває в ІТТ. Також обшуки проходили і в квартирі блогера Олександра Барабошко. У коментарі РБК-Україна він повідомив, що правоохоронці вилучили телефон та іншу техніку.

Підкреслимо, співробітники Головної військової прокуратури затримали Володимира Петрова у справі про завідомо неправдивому повідомленні про злочин, а також порушення таємниці листування правоохоронця.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку листопада Наталія Бурейко звинуватила заступника голови департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка в домаганнях, після яких пішли повідомлення з погрозами розправи. Дівчина подала в прокуратуру заяву про погрози і переслідування з боку чиновника. Проте пізніше вона заявила про те, що стала жертвою цинічній провокації і попросила вибачення у сім'ї Варченко.