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Справу "Україна проти РФ" може вплинути на трибунал ООН по MH17, - Зеркаль

Новини » Політика     08.11.2019 - 17:54
Справу "Україна проти РФ" може вплинути на трибунал ООН по MH17, - Зеркаль
Фото: заступник голови МЗС України Олена Зеркаль

РФ буде вперше відповідати за порушення міжнародного права і порушення прав людини

Розгляд справи "Україна проти Російської Федерації" Міжнародному суді ООН може вплинути на питання про створення трибуналу в рамках Ради безпеки ООН. Про це повідомила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, Росія буде вперше відповідати за порушення міжнародного права та порушення прав людини.

"Це вперше в історії, коли буде відповідати Росія. По всім нашим звинуваченнями, включаючи MH17. По Боїнгу це дуже важливе рішення. Насправді це означає, що Росія понесе відповідальність і повинна буде перед Міжнародним судом виправдовуватися за те, як вона постачала зброю в Україну і те, що відбувалося. Це може вплинути на подальший питання про розгляд створення трибуналу в рамках Ради безпеки ООН", - повідомила Зеркаль.

Нагадаємо, в п'ятницю, 8 листопада, Міжнародний суд ООН відхилив заперечення Росії щодо юрисдикції у справі про тероризм.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Нідерланди проведуть розслідування по "закриття неба" на Донбасі. В ході розслідування Нідерланди планують отримати більше інформації щодо закриття повітряного простору Україною.

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Новини України МН17Елена Зеркаль
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