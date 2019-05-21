Дело по убийству полицейского в Киеве передали в суд

Результаты расследования убийства полицейского в Киеве, которое произошло в июле 2018 года, и обвинительный акт преданоы в суд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Киева.

Отмечается, что подозреваемому, которого задержали по факту умышленного убийства милиционера, инкриминируют совершение преступлений по четырем статьям УКУ. Ему грозит пожизненное заключение.

Подполковник полиции был убит в июле 2018 года в салоне собственного автомобиля в Шевченковском районе Киева. Подозреваемого в преступлении полиция задержала уже на следующий день. Им оказался 49-летний житель Киевской области. До этого мужчина уже 11 раз был судим за совершение преступлений.

В ходе досудебного расследования следователи собрали доказательную базу о причастности задержанного к убийству. Полицейские установили, что целью преступления было имущество подполковника полиции. Вооружившись пистолетом, злоумышленник напал на полицейского и застрелил его.

После совершенного убийца попытался избежать ответственности. Сразу после убийства он разобрал орудие и закопал его части в разных местах в лесной зоне в пригороде Киева.

Когда полицейские вышли на след злоумышленника, он предоставил пистолет, который не имел никакого отношения к преступлению. Однако следователи, оперативники и эксперты экспертно-криминалистического центра обнаружили настоящее орудие преступления и другие доказательства причастности задержанного к его совершению.

Фото: следственный эксперимент по убийству полицейского (npu.gov.ua)

Сейчас мужчине инкриминируют совершение уголовных правонарушений по таким статьям УКУ:

ч.2 ст.115 - умышленное убийство из корыстных побуждений

ч.1 ст. 263 - незаконное обращение с оружием

ч.1 ст. 309 - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

ч.4 ст. 187 - разбой.

Вчера, 20 мая, обвинительный акт в отношении подозреваемого направили в суд.

Отметим, начальник Нацполиции Сергей Князев ранее сообщал, что обвинения полиции в причастности задержанного в убийстве являются обоснованными.

Напомним, в начале мая в Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции. В момент инцидента милиционер находился вне службы в одном из кафе Барышевки.