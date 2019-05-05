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В Киевской области застрелили заместителя начальника отделения полиции

Новости » Происшествия    05.05.2019 - 09:41
В Киевской области застрелили заместителя начальника отделения полиции
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В момент нападения правоохранитель находился вне службы

В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, в момент инцидента правоохранитель находился вне службы в одном в одном из кафе Барышевки. Неизвестный произвел выстрел в шею когда мужчина находился на террасе здания. От полученной травмы правоохранитель погиб.

Отмечается, что полиция квалифицировала инцидент как умышленное убийство полицейского. По факту убийства открыто уголовное производство по ст. 348 то есть, "посягательство на жизнь работника правоохранительного органа".

"Санкция статьи предусматривает лишение от девяти до пятнадцяти лет или пожизненное лишение свободы", - добавили в полиции.

Сейчас в области введена специальная операция "Сирена". Полиция разыскивает убийцу.

Напомним, ранее правоохранители задержали мужчину, который с ножом напал на полицейского. В результате нападения сотрудник полиции получил ранения. Нападающий находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в Днепре полиция задержала злоумышленника, который устроил стрельбу из окна собственной квартиры. В результате стрельбы двое пенсионеров получили повреждения. Один был ранен в голову, другому пуля повредила одежду.

РБК-Украина писало, что в центре Камянского Днепропетровской области днем 20 апреля стреляли в общественного активиста, председателя организации "Рух Громадська Варта" Евгения Найду.

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