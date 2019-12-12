Дело об убийстве волонтера в Бахмуте хотят перевести в Киев

Дело об убийстве активиста Артема Мирошниченко в Бахмуте необходимо перевести в Киев. Об этом сказал адвокат и координатор общественной приемной Украинского хельсинского союза по правам человека Александр Кадиевский в эфире "Громадского радио".

По словам адвоката, процессуальное руководство в этом деле могла бы осуществлять Генеральная прокуратура. Это может повлиять на рассмотрение дела, поскольку правозащитник считает, что в этом случае свидетели по данному делу будут чувствовать себя более защищенными.

"Хотим, чтобы это дело пошло из Донецкого региона, чтобы она была объективно, всесторонне расследовано", - отметил адвокат.

Напомним, в среду, 11 декабря Донецкий апелляционный суд взял под стражу без права внесения залога для обоих фигурантов в деле избиение волонтера Артема Мирошниченко.

Отметим, инцидент произошел 29 ноября. На Мирошниченко на улице напали двое несовершеннолетних. Один из них избил потерпевшего, от полученных травм мужчина скончался в больнице. За избиением наблюдал 17-летний приятель злоумышленника.