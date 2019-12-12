Справу про вбивство волонтера у Бахмуті хочуть перевести до Києва

Справу про вбивство активіста Артема Мирошниченка в Бахмуті необхідно перевести у Київ. Про це сказав адвокат та координатор громадської приймальні Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Кадієвський в ефірі "Громадського радіо".

За словами адвоката, процесуальне керівництво у цій справі могла би здійснювати Генеральна прокуратура. Це може вплинути на розгляд справи, оскільки правозахисник вважає, що у цьому випадку свідки по даній справі почуватимуться більш захищеними.

"Хочемо, щоб ця справа пішла з Донецького регіону, щоб вона була об’єктивно, всебічно розслідувана", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, у середу, 11 грудня Донецький апеляційний суд взяв під варту без права внесення застави обох фігурантів у справі побиття волонтера Артема Мірошниченка.

Зазначимо, інцидент стався 29 листопада. На Мірошниченка на вулиці напали двоє неповнолітніх. Один із них побив потерпілого - від отриманих травм чоловік помер у лікарні. За побиттям спостерігав 17-річний приятель зловмисника.