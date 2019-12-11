Убийство волонтера в Бахмуте: обоих подозреваемых арестовали

Фото: Артем Мирошниченко (facebook /mirartem)

Их арестовали без права внести залог

Обоих фигурантов в деле избиение волонтера Артема Мирошниченко в Бахмуте взяли под стражу без права внесения залога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Так, 29 ноября на Мирошниченко напали на улице двое несовершеннолетних. Один из них избил потерпевшего, от полученных травм мужчина скончался в больнице. За избиением наблюдал его 17-летний товарищ.

Полицейские разыскали и задержали нападавшего на следующий день после инцидента. Ему объявили о подозрении, а 3 декабря Артемовский горрайонный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под домашним арестом сроком на 2 месяца.

7 декабря городской суд избрал меру пресечения его подельнику - 2 месяца ареста без права внесения залога.

"Сегодня, 11 декабря, Донецкий апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на решение Артемовского горрайонного суда Донецкой области, который отпустил одного из подозреваемых под круглосуточный домашний арест. Сейчас оба фигуранта находятся под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 декабря Донецкий апелляционный суд в Бахмуте, где должны были рассмотреть изменение меры пресечения подозреваемым в убийстве Мирошниченко, "заминировали". Заседание перенесли.

РБК-Украина писало, что полиция переквалифицировала уголовное производство после смерти волонтера Артема Мирошниченко в Бахмуте. Производство переквалифицировано на ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.